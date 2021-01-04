Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim

04.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:22
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim

ANTALYA'da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları anı kameraya çekti.

ANTALYA'da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları anı kameraya çekti. O sırada vincin altında bir kadın ile 2 küçük çocuğun olması izleyenleri korkuttu.

Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi'nde hurdaya çıkmış bir otomobilin vinç yardımıyla havaya kaldırıldığını gösteren ve sosyal medya platformunda paylaştıkları kamera çekimleri izleyenleri korkuttu. Bir grup genç, çekici yardımıyla getirdikleri otomobili, vinç kullanarak yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları görüntüleri paylaştı. Otomobilin içindeki kamera ile vincin etrafında dolanan dron kamerası, "Reklam çekimleri mi yapıyorlar?" sorusunu akıllara getirirken; çekim sırasında bir kadın ile 2 çocuğun vincin ve havadaki otomobilin hemen altında dolaşması tepkiye neden oldu. Görüntüleri, cep telefonu ile çeken kişinin, 'Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına!' sözleri ile 'Kaç metredeyiz? Az oldu az' şeklindeki konuşmaları kayda yansıdı. Tavanındaki halat ile 30 metre yukarıya çıkartılan otomobil içindeki kişinin, 'Aşağıya bakar mısınız?' sözleri de yüksekliği göstermesi açısından dikkat çekti. Görüntüleri izleyenler ise halatın kopması halinde büyük bir tehlikenin yaşanacağından kaygılandıklarını dile getirerek, "Bu tür çekimler riskli. Çekimler sırasında mutlaka sağlık ekibi hazır olmalı. Güvenlik şeridi çekilmeli" diye konuştular.


Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ryan Babel Fatih Terim Samet Aybaba Arda Kardeşler Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:48:49. #1.15#
title