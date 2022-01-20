KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde maden ocaklarında kullanılan vinç yüklü kamyonun devrildi. Kaza kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün 16.00 sıralarında Keşan Dörtyol Kavşağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametinden gelen Ş.Ö. yönetimindeki 59 LH 093 plakalı kamyon, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada Edirne istikametine dönmek isterken kontrolden çıkarak devrildi. Üzerindeki vinç yükünün etkisiyle yol üzerine yan yatan araç sürücüsü ise kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, ikinci bir kazaya sebebiyet verilmemesi için çevrede güvenlik önlemli alırken, sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada karayolu ekipleri de kaza sırasında yola sızan yağı temizledi.

Kamyon, bir süre sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, yaraları sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.