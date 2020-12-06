Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı
Bursa'da kent meydanındaki bir inşaatta görevli vinç operatörü, ibadetini yapmak için hiçbir engel tanımadı. Operatör, 50 metre yükseklikteki vincin üstünde namazını kılarken, yaşanan ilginç olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi ibadetini yapmak için hiçbir engel tanımadı. İnançlı işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı.
50 METRE YÜKSEKLİTE KILDI
İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ