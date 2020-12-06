Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı

Bursa'da kent meydanındaki bir inşaatta görevli vinç operatörü, ibadetini yapmak için hiçbir engel tanımadı. Operatör, 50 metre yükseklikteki vincin üstünde namazını kılarken, yaşanan ilginç olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.