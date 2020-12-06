Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı
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Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı

06.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:11
Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı

Bursa'da kent meydanındaki bir inşaatta görevli vinç operatörü, ibadetini yapmak için hiçbir engel tanımadı. Operatör, 50 metre yükseklikteki vincin üstünde namazını kılarken, yaşanan ilginç olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi ibadetini yapmak için hiçbir engel tanımadı. İnançlı işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı.

50 METRE YÜKSEKLİTE KILDI

İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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