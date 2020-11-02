Villarreal ve Valladolid maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal ve Valladolid maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Villarreal ve Valladolid maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal ve Valladolid maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

02.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:35
Villarreal ve Valladolid maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal ve Valladolid maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

İspanya La Liga maçı Villarreal ve Valladolid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Villarreal ve Valladolid maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Villarreal ve Valladolid maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Villarreal ve Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Villarreal ve Valladolid maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Villarreal ve Valladolidsaat kaçta, hangi kanalda? Villarreal ve Valladolid maçı ne zaman? Villarreal ve Valladolidmaçı saat kaçta? Villarreal ve Valladolid maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Villarreal ve Valladolid maçının merak edilenleri.

CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E, Web numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bilyoner TV, Web numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir

SPOR SMART CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Spor Smart, D-smart, Web numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

SMART SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Smart Spor HD Web, D-smart 77numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

VİLLARREAL VE VALLADOLİD MAÇIHANGİ GÜN?

Villarreal ve Valladolid maçı 02 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

VİLLARREAL VE VALLADOLİD MAÇISAAT KAÇTA?

Villarreal ve Valladolid maçı 23:00'de başlayacak.

VİLLARREAL VE VALLADOLİD MAÇINEREDE OYNANACAK?

Villarreal ve Valladolid arasındaki İspanya La Liga maçı Ceramica Stadyumu, Villaereal'de oynanacak.

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