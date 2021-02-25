Villarreal - Salzburg maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal - Salzburg hangi kanalda? Villarreal - Salzburg maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Villarreal - Salzburg maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Villarreal - Salzburg maçı hangi kanalda? Villarreal - Salzburg maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Villarreal - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol büyük önem taşıyan maçta Villarreal - Salzburg maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Villarreal - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal - Salzburg maçı hangi kanalda, hakemi kim? Villarreal - Salzburg maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

VİLLARREAL - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal - Salzburg, UEFA Avrupa Ligi maçı 25 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.55

VİLLARREAL - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Salzburg maçı Bein Sports beın connect kanalından yayınlanacak.

VİLLARREAL - SALZBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal - Salzburg maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.