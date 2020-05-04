Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
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Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı

Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
04.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:06

Kütahya'da, villalardan çaldığı 60 bin lira değerindeki altınların bir kısmını satıp sokakta karşılaştığı kişilere dağıtan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'da, villalardan çaldığı 60 bin liraya tekabül eden altınların bir kısmını satıp sokakta karşılaştığı kişilere dağıtan A.T. (33) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinden ziynet eşyaları ile 10 bin 500 lira çıktı.

SOKAKTA ÖNÜNE GELENE DAĞITTI

Kütahya'nın 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki villalara giren A.T. yaklaşık 60 bin lira değerindeki altınları çaldı. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, altınların bir kısmını satarak, parasını önüne gelen kişilere dağıttığı tespit edilen A.T.'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sebilerenler Caddesi'nde gece yarısı yakalayıp, gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN 10 BİN LİRA ÇIKTI

A.T'nin yapılan üst aramasında, çaldığı ziynet eşyaları ile bozdurduğu altınlardan geri kalan 10 bin 500 lira çıktı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.T, ifade için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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