Vildan Örnek kimdir? Balamir Emren'in karısı Vildan Örnek kimdir? Kaç yaşında?

2018 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, Balamir Emren ile nikah masasına oturdu. Örnek'in evlendiği kişinin Arda Öziri'nin yakın arkadaşı olması tepki çekti. Peki, Vildan Örnek kimdir? Kaç yaşında? Balamir Emren'in karısı Vildan Örnek kimdir?

1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk profesyonel oyunculuk deneyimine Duvar isimli dizi ile başladı, bu dizide Erman karakterine hayat verdi.Bugüne kadar Şeytanını Kabilesi, Yola Geldik, Ammar 2, Korkma Korkma, Duvar, Mahşer, Sinekli Bakkal, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Dolanay gibi projelerde rol aldı.

VİLDAN ÖRNEK KİMDİR?

35 yaşındaki Vildan Örnek daha önce de nişanlısının 40'ı çıkmadan bir doğum günü partisi vermiş ve bu olayla da tepkilerin odağı olmuştu.

Yeni sezonda ise Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Balamir Emren dizide Engin karakterini canlandırdı.Reyhan Soykan ile evliliğini noktalayan Balamir Emren, ikinci kez Vildan Örnek ile nikah masasına oturdu. Vildan Örnek, 2,5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısıydı.

Arda Öziri

Genç oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri'nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40'nın çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.

Vildan Örnek

Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.