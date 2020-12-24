Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

24.12.2020 08:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:45
Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Vilayetler Hizmet Birliğinin 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında, uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirildi.

Vilayetler Hizmet Birliğinin 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında, uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ta uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce'nin konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin iletilmesiyle son buldu. - ERZİNCAN

Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 08:46:31. #1.14#
title