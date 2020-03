Vikingler: Büyük Macera Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Unutulmaz çizgi dizi Vikingler'in beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini ve senaristliğini Éric Cazes üstleniyor.

Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

Yönetmen: Éric Cazes

Senaryo: Éric Cazes, Sophie Decroisette, Oliver Huzly, Frédéric Lenoir

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Vic the Viking and the Magic Sword

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, Belçika

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 77 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 21.02.2020



Kaynak: InterSinema.com