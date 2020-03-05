Vikingler: Büyük Macera Filmi
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Unutulmaz çizgi dizi Vikingler'in beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini ve senaristliğini Éric Cazes üstleniyor.
Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.
Yönetmen: Éric Cazes
Senaryo: Éric Cazes, Sophie Decroisette, Oliver Huzly, Frédéric Lenoir
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Vic the Viking and the Magic Sword
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 77 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 21.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com