Viking temalı strateji oyunu Northgard, Android için çıkış yaptı!

iOS cihazları için çıkışını yapan Viking temalı strateji oyunu Northgard, Android cihazlar için de çıkışını gerçekleştirdi. Northgard çıkışına özel olarak yüzde 30 lansman indirimiyle satışta!

Shiro Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, Android cihazlar için çıkışını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda iOS cihazlar için çıkış yapan Northgard, Android cihazlar için de Google Play üzerinden erişime açıldı. Oyun çıkışına özel olarak %30 lansman indirimiyle 14,99 TL'den satışa sunuluyor.

NORTHGARD TANITIM FRAGMANI

İskandinav mitolojisini temel alan bir strateji oyunu olan Northgard'da, yeni keşfedilen gizemli kıtaya hâkim olmaya çalışan bir Viking klanını kontrol ediyorsun. Yıllar boyunca azimle keşif yapan cesur Vikingler; sonunda gizem, tehlike ve ganimetle dolup taşan yeni bir toprak buldu: NORTHGARD.

Yiğit Kuzeyliler bu yeni toprakları keşfedip ele geçirmek için yelken açtı. Amaçları klanlarının şanını arttırmak ve savaşarak, ticaret yaparak ve hayatlarını tanrılara adayarak tarih yazmaktı. Tabii önce bu topraklarda dolaşan vahşi kurtlar ve zombi savaşçılarla baş etmeleri, devleri mağlup etmeleri ya da onlarla dost olmaları ve Kuzey'in gördüğü en sert kışlardan sağ çıkmaları gerek.

ÖZELLİKLER

İlginizi ÇekebilirAvatar Sevilen strateji oyunu Northgard'ın Android için çıkış tarihi açıklandı: Ön kayıt yaptırana %30 indirim

Yeni kıta Northgard'da bir yerleşim inşa et

Vikinglere çeşitli görevler ata (Çiftçilik, Savaşçılık, Denizcilik, Bilginlik vb.)

Kaynaklarını dikkatli yönet, sert kışlara ve acımasız düşmanlara göğüs ger

Özel stratejik fırsatları değerlendirerek yeni yerler keşfet ve topraklarını genişlet

Farklı koşullarla (Fetih, Şan, Bilgi, Ticaret vb.) zafere ulaş

HİKÂYE MODU: RIG DESTANI

Büyük Viking Kralı öldürüldü ve Kraliyet Borusu, Hagen denen biri tarafından çalındı.

Bu trajik olayla başlayan destanda, kralın oğlu ve tek vârisi Rig, sağ kolu Brand ile birlikte yeni Northgard kıtasında zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Yeni kıtada yeni dostlar ve düşmanlar edinecek olan Rig, babasının öldürülme sebebini açığa çıkaracak ve Hagen'dan çok daha büyük bir tehdidin yaklaştığını öğrenecek.

KLANINI SEÇ

Oyuncunun, 11 hikâye bölümünü bitirebilmek için ilk 6 klanın özelliklerini çok iyi öğrenmesi ve Northgard'ın acımasız yaban hayatına hâkim olması gerekecek. Northgard için verilen savaşa yeni klanlar katılıyor!

Yılan Klanı: Gölgelerin karanlığında hareket et ve kurnaz taktiklerle ipleri eline al.

Ejderha Klanı: Gelenekleri benimse ve adadığın kurbanlarla tanrıları memnun et.

Kraken Klanı: Denizin cömertliğini kullan ve acımasız kudretini serbest bırak.

DLC'leri ayrı ayrı alarak Yılan Klanı, Ejderha Klanı ve Kraken Klanı'nı açabilir veya Pul Paketi sayesinde hepsine birden sahip olabilirsin.

At Klanı: Kendini demirciliğe ver ve güçlü eserler üret

Öküz Klanı: Atalarından kalma ekipmanları kuşan ve atalarının gücünü kanıtla

Vaşak Klanı: Doğanın gücünü kuşan ve efsanevi avlara pusu kur

DLC'leri ayrı ayrı alarak At, Öküz ve Vaşak Klanı'nı açabilir veya Kürk Paketi sayesinde hepsine birden sahip olabilirsin.