Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
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Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı

01.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:32

Vietnam'da çok katlı binanın 12'nci katından aşağıya düşen 3 yaşındaki kızı teslimat için müşterisini bekleyen kurye kurtardı. Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Thanh Xuan bölgesinde mucize kurtuluş kameraya yansıdı. 3 yaşındaki kız çocuğu çok katlı bir binanın 12'nci katında balkon demirlerine tutunarak kendini binanın dış cephesindeki çıkıntıya sarkıttı. Küçük kızı gören çevre sakinleri bağırarak yardım istedi. O sırada teslimat yapmak için bir müşterisini bekleyen 31 yaşındaki kurye Nguyen Ngoc Manh yardım çığlıkları üzerine olay yerine hareket etti.

KOLLARINI AÇARAK, ÇOCUĞU BEKLEDİ

Manth adlı kurye, küçük kızın düşme ihtimaline karşı kollarını açarak aşağıda beklemeye başladı. Balkon demirlerinden binanın dış cephesine sarkan küçük kız birkaç saniye sonra aşağıya düştü. O anlar kameraya yansıdı. Manh'ın küçük kızı yere düşmeden yakaladığı ancak kuryenin küçük kızı yakalamasıyla birlikte ikili zemine yığıldı.

KÜÇÜK KIZIN KOL VE BACAKLARI KIRILDI

Küçük kız çocuğu ve Manh'ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. 3 yaşındaki çocuğun kol ve bacaklarında kırıklar meydana geldiği ifade edilirken, çocuğun hayatını kurtaran kuryenin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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