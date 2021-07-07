Vietnam'da 1 milyona yakın öğrenci, artan Kovid-19 vakalarına rağmen lise sınavlarına giriyor
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Vietnam'da 1 milyona yakın öğrenci, artan Kovid-19 vakalarına rağmen lise sınavlarına giriyor

Vietnam'da 1 milyona yakın öğrenci, artan Kovid-19 vakalarına rağmen lise sınavlarına giriyor
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Vietnam'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına rağmen 1 milyona yakın öğrenci lise sınavlarına giriyor.

Vietnam'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına rağmen 1 milyona yakın öğrenci lise sınavlarına giriyor.

Vietnam Haber Ajansı, Vietnam hükümetinin sınavlardan önce salgının yayılımını önlemek amacıyla virüse karşı sıkı önlemler aldığını duyurdu.

İki gün sürecek lise sınavlarına, 1 milyona yakın öğrenci katılıyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, salgında 20 bin 183 yurt içi kaynaklı, 1881 yurt dışı kaynaklı vakanın kayıt altına alındığını bildirdi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte Vietnam'da 1029 yeni vaka görüldü, vakaların büyük çoğunluğu ülkenin en büyük şehri Ho Chi Minh'de tespit edildi.

Başbakan Pham Minh Chinh tüm bakanlıklardan ve yerel yetkililerden "salgını kontrol altına almak, önlemek ve aktif tedavi sağlamak için sıkı tedbirleri elden bırakmamalarını" istedi.

Vietnam, bu sabah 97 bin 110 doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı. Yetkililer, bu yıl içinde 31 milyon doz aşı alacaklarını duyurdu.

Vietnam daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik, Oxford/Astrazeneca ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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