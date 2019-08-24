Video: Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi

Video: Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi.

24.08.2019 09:33

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Video: Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi
Kaynak: Euronews.com

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