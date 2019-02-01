Video: Tutankamon'un Mezarını Bekleyen Tehlike: 'Büyü' mü Yoksa 'Gerçek' Mi?

Mısırlı ve ABD'li arkeologlar ortak bir çalışmayla ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarıyla ilgili pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Kimilerinin lanetli,dediği üç bin 300 yıllık mezarda araştırma yapan bazı kişilerin başına gelenler birçok hurafe inanışı da beraberinde getirmişti.