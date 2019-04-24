Video | Türkiye'nin İlk Elektrikli Zırhlı Aracı Akrep Iı Görücüye Çıktı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II Sakarya'da tanıtıldı. Otokar firması tarafından üretilen aracın hem elektrikli hem de dizel olarak tasarlandığı belirtildi.

Otokar, Akrep II'nin bir yıl içinde satılabilir hale geleceğini açıkladı. Askeri aracın 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19 ) ilk kez sergileneceğini, fuarda aracı özel bir konfigürasyonla sunmak için çalışmaların aylardır devam ettiğini dile getiren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Teknolojik gelişmelerden bahsederken elbette alternatif yakıtlar da gündemimizdeydi. Akrep II'yi alternatif güç gruplarına da uygun olarak tasarladık." dedi. Euronews.com'da Görüntüle