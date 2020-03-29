Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü
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Koronavirüs, Sri Lanka, Dünya

Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü

Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.

29.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:14
Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü

Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.

Hint okyanusunun ada ülkesi Sri Lankalı tapınak pazar günü, Covid-19'a karşı "manevi savunma" kapsamında helikopterler havalandırarak "kutsal su" serptirdi. Koronavirüsle mücadele için yapılan hamle helikopterlerdeki kameralar aracılığıyla görüntülendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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