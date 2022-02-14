Video oyununda hükümet binasını patlatan bir grup genç tutuklandı

The Moscow Times'ın yayınladığı habere göre Rus mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Sibiryalı üç genci, popüler video oyunu Minecraft'ta inşa ettikleri Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri binasını havaya uçurma komploları iddiaları üzerine terörist faaliyetlere yönelik eğitim suçlamalarıyla tutuklandı.

MİNECRAFT'TA HÜKÜMET BİNASINI PATLATTILAR

Sibiryalı üç genç, Haziran 2020'de vandalizmden yargılanan anarşist eylemciyi destekleyen broşürler paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuklanmalarının ardından Federal Güvenlik Hizmetleri, gençlerin telefonlarında yaptığı aramalarda duvara Molotof kokteyli attıkları iddia edilen videoların yanı sıra Minecraft'ta inşa ettikleri sanal bir Federal Güvenlik Hizmetleri binasını havaya uçurmak için bir komplo planladıkları ortaya çıktı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Rusya Krasnoyarsk'taki Doğu Askeri Mahkemesi, Sibiryalı üç genci "terörist faaliyetlere yönelik eğitim" gerekçesiyle suçlu buldu. Askeri Mahkeme kararı sonrası gençler 5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.