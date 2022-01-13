Eşcinsel TikTok fonemeni Rory Teasley, oyun oynarken tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Amerika'nın Kaliforniya, Oakland şehrinde yaşayan eşcinsel TikTok fenomeni Rory Teasley, 10 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Docquen Jovo Watkins ile Overwatch adlı video oyunu oynarken aralarında çıkan tartışmada erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

ERKEK ARKADAŞINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Erkek arkadaşı ile beraber video oyunu oynayan TikTok fenomeni Teasley, oyun sırasında çıkan tartışma sonucunda erkek arkadaşı Watkins tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Kavga sonrasında olay yerine varan polisler inceleme başlattı.

ERKEK ARKADAŞI WATKINS TUTUKLANDI

TikTok fenomeni Teasley'nin erkek arkadaşı Watkins'in Oakland County Hapishanesi'nde tutulduğu açıklandı. 18 Ocak'ta mahkemeye çıkacak Watkins için 25 Ocak tarihinde ön inceleme yapılacak.

KAVGAYI POLİSE BİLDİRDİLER

6 Ocak Perşembe gecesi Docquen Jovo Watkins, karakolu arayarak Teasley ile arasında geçen kavgayı bildirdi. Polis ekipleri Teasley ve Watkins'in yaşadığı eve geldiler. 31 yaşındaki Watkins, polislere erkek arkadaşı Teasley'in kanepede uyuduğunu söyledi, ancak olay yerine varan yetkililer, TikTok fenomeni Teasley'nin bilincini kaybettiğini ve nefes almadığını fark etti.

"BUNU YAPANLAR HESAP VERECEKTİR"

Oakland County Şerifi Michael Bouchard'ın yaptığı sözlü açıklamada "İnsanların önemli veya önemsiz anlaşmazlıklar nedeniyle şiddete başvurduğunu bugünlerde ülke genelinde çok sık görüyoruz. Bir anlaşmazlık yüzünden şiddetin kabul edilebilir olmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bunu yapanlar hesap verecektir." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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