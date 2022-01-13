Eşcinsel TikTok fonemeni Rory Teasley, oyun oynarken tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Eşcinsel TikTok fenomeni Rory Teasley, birlikte oyun oynadığı erkek arkadaşı Docquen Jovo Watkins tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası boğularak öldürüldü. TikTok fenomeninin ölümüyle suçlanan Watkins, tutuklandı.
Amerika'nın Kaliforniya, Oakland şehrinde yaşayan eşcinsel TikTok fenomeni Rory Teasley, 10 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Docquen Jovo Watkins ile Overwatch adlı video oyunu oynarken aralarında çıkan tartışmada erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.
Erkek arkadaşı ile beraber video oyunu oynayan TikTok fenomeni Teasley, oyun sırasında çıkan tartışma sonucunda erkek arkadaşı Watkins tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Kavga sonrasında olay yerine varan polisler inceleme başlattı.
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TikTok fenomeni Teasley'nin erkek arkadaşı Watkins'in Oakland County Hapishanesi'nde tutulduğu açıklandı. 18 Ocak'ta mahkemeye çıkacak Watkins için 25 Ocak tarihinde ön inceleme yapılacak.
6 Ocak Perşembe gecesi Docquen Jovo Watkins, karakolu arayarak Teasley ile arasında geçen kavgayı bildirdi. Polis ekipleri Teasley ve Watkins'in yaşadığı eve geldiler. 31 yaşındaki Watkins, polislere erkek arkadaşı Teasley'in kanepede uyuduğunu söyledi, ancak olay yerine varan yetkililer, TikTok fenomeni Teasley'nin bilincini kaybettiğini ve nefes almadığını fark etti.
Oakland County Şerifi Michael Bouchard'ın yaptığı sözlü açıklamada "İnsanların önemli veya önemsiz anlaşmazlıklar nedeniyle şiddete başvurduğunu bugünlerde ülke genelinde çok sık görüyoruz. Bir anlaşmazlık yüzünden şiddetin kabul edilebilir olmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bunu yapanlar hesap verecektir." sözlerine yer verdi.
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