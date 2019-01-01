Video | Karakolun Önündeki Bisikleti Çalmaya Kalktı 1 Dakika İçinde Yakalandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde bir bisikleti çalmaya çalışan adam yakalanarak hapse atıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde bir bisikleti çalmaya çalışan adam yakalanarak hapse atıldı. 27 Aralık akşamı yaşanan olay Gladstone Polis Karakolu'nun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
Kaynak: Euronews.com