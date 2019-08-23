Video: "İstanbul'a kayyum atanırsa tepkiniz ne olur?" İstanbullular cevapladı

Video: "İstanbul'a kayyum atanırsa tepkiniz ne olur?" İstanbullular cevapladı

Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

23.08.2019 16:33

Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Peki iki kez büyükşehir belediye başkanlığı için seçime giden İstanbullu bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

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Kaynak: Euronews.com

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