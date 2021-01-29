(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

29.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:51

Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi.

Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi.

Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi. Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti.

(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Guy Ritchie Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:51:37. #1.16#
title