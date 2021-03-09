(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor
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(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor

09.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:39

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.

(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor
(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor
(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor
(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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