(VİDEO-GRAFİK) - Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor
09.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:39
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca