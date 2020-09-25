Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti
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Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti

25.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:26

Arjantin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle yapılan parlamento toplantısında bir milletvekili, kimse görmüyormuşçasına yanındaki kadının göğsünü öptü. Hakkında soruşturma açılan milletvekili, istifa etti.

Arjantin'de videokonferans yöntemiyle yapılan parlamento toplantısında bir 3 çocuk babası Milletvekili Juan Emilio, bir yanındaki kadının elbisesini aşağıya indirip göğüslerini öptü. Hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmayan Emilio, görevinden istifa etti.

Perşembe günkü oturuma parlamenterlerden Juan Emilio Ameri damga vurdu. Bir meslektaşı konuşma yaparken, başka kimse görmüyormuşçasına yanındaki kadının göğsünü öpen milletvekili, Güney Amerika ülkesinde sansasyon yarattı. Sosyal medyada da viral olan bu anlar üzerine oturum sekteye uğradı.

"MECLİS'İN SINIRLARINI TAMAMEN AŞTI"

Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Massa, "Son aylarda evden çalışırken parlamenterlerin uyuduğu ya da saklandığı birkaç olay oldu ama bugünkü olay bu meclisin sınırlarını tamamen aştı" dedi.

İSTİFA ETTİ

Ülkede gündem olan skandal olay sonrası Milletvekili Juan Emilio hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkındaki soruşturma henüz sona ermeyen Emilio, görevinden istifa etti.

"KENDİMİ TUTAMAYIP ÖPTÜM"

Milletvekili Juan, skandaldan sonra gelen tepkileri dindirmek için, sadece genç kadının yeni yaptırdığı göğüs implantını görmek istediğini bu arada kendisini tutamayıp öptüğünü söyledi. Juan, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, davranışından dolayı büyük utanç duyduğunu söyledi.

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti
Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti
Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti
Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti
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