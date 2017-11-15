Victoria Secret Meleği Bella Hadid'in Banyodaki Pozları Olay Oldu

Victoria Secret Meleği Bella Hadid'in Banyodaki Pozları Olay Oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Hadid, banyosundan cesur pozlarını paylaştı. Hadid'in sutyensiz pozları sosyal medyayı salladı.

Bu yıl Çin'in Shanghai şehrinde gerçekleşecek Victoria's Secret defilesi öncesi gözlerin çevrildiği Bella Hadid, cesaretinin dozunu artırdı.

PAYLAŞIMLARIYLA YÜREK HOPLATTI

Banyoda boy aynası karşısında birbirinden cesur pozlar veren 21 yaşındaki model, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. "Victoria's Secret'a geri sayım" notunu düşen dünyaca ünlü model, bir diğer kareye "Tamam, uyku vakti" yazdı

İşte o cesur pozlar:


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