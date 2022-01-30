VİCDANSIZLIK! İREM HELVACIOĞLU ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bir dostunun 4 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği köpeği Patpat katledildi. Köpeği öldürüp gömen şahıs, Helvacıoğlu'nun yakınlarını da ölümle tehdit etti.
Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi ileyıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşadı. Başarılı oyuncu, aldığı bir haberle adeta yıkıldı.
KÖPEĞİN KATLEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ
Takvim'de yer alan habere göre Helvacıoğlu, yakın bir dostunun 4 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği Pappat isimli köpeğin Çeşme'de canice katledildiğini söyledi. Köpeklerinin komşusu tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten güzel oyuncu, "Ne ile ifade edeceğimi bilemediğim bir varlık tarafından güzel ruhlu bir bebek katledildi" dedi.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Olayla ilgili ise şok eden detaylar ortaya çıktı. Köpeği çok havladığı için vurduğunu ve gömdüğünü söyleyen şahıs, kendisini şikayet eden Helvacıoğlu'nun yakınını ölümle tehdit etti. Jandarma ekipleri ise şüpheliyi göz altına alırken, oyuncunun yakınını ise koruma altına aldılar.
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