VİCDANSIZLIK! İREM HELVACIOĞLU ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi ileyıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşadı. Başarılı oyuncu, aldığı bir haberle adeta yıkıldı.

KÖPEĞİN KATLEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ