Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı
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Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı

01.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:08

İzmir'de depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp, büfesinde sattığı öne sürülen bir kişi, duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle çok sayıda bina yıkılırken deprem sonucu 58 kişi yaşamını yaşamını yitirdi. Tüm ülke İzmir'deki afet için kenetlenmişken bir fırsatçının depremzedeler için dağıtılan malzemeleri ihtiyaç sahibiymiş gibi alıp sattığı ortaya çıktı. Bu kadarı da fazla dedirten o görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"YAZIK DEĞİL Mİ?"

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, görüntüleri çeken duyarlı vatandaşın, depremzedelere dağıtılan erzakları satan kişiye, "Sen neden depremzedelerin erzaklarını alıp buraya getiriyorsun? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Getirip buraya satıyor musun sen? Niye böyle bir şey yapıyorsun? 5 kere geçtin buradan. Cebinde poşetle dolaşıyorsun. Götür onları yerine koy" dediği görüldü.

Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı
Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı
Haber Yorumları (12)
EFE: Söyleyin yerini ben gidip para vereyim ona
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YUSUF: Vatandasliktan atin! Bunun ne vatana ne milleye faydasi olur
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ALİ: al iste burasi Turkiye. . . . adam 3 ayran caliyor, adama demeklerini birakmadilar. . . idam bile isteniyor ;-) ama ayakkabi kutularinda dolarlari, eurolari ve milyonlari calanlarida Allahin elcisi gibi gosteriyorlar ;-)
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 18:42:27. #1.14#
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