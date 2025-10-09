VHKİ, kamu kurumlarında yazışmaların, evrak kayıtlarının, veri giriş ve kontrol işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan önemli bir memur kadrosudur. Bu görev için her yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) puanıyla merkezi yerleştirme yoluyla alımlar yapılır. VHKİ taban puanları 2025 kaç, VHKİ alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

VHKİ TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

2025 yılına ait VHKİ taban puanları henüz açıklanmamış olmakla birlikte, geçtiğimiz yılın verileri ve kadro dağılımları incelendiğinde VHKİ kadrolarının 2024'te 83 ile 92 puan aralığında kapattığı görülmüştür. Bu nedenle 2025 yılı atamalarında da benzer bir tablo beklenmektedir. Ancak açılacak kadro sayısı artarsa taban puanlarda düşüş, kadro sayısı azalırsa yükseliş yaşanabileceği unutulmamalıdır.

VHKİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

VHKİ kadrosuna atanabilmek için öncelikle en az lise mezunu olmak ve geçerli bir KPSS puanına sahip olmak gerekir. Ancak merkezi atamalarda çoğunlukla önlisans veya lisans mezunları tercih edildiğinden, yüksek eğitim düzeyine sahip olmak adaylara avantaj sağlar.

Adayların ayrıca şunlara dikkat etmesi gerekir:

• KPSS lisans mezunları için P3 puan türü, önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94 puan türü kullanılır.

• Tercih kılavuzunda yer alan "bilgisayar sertifikası" veya "bilgisayar dersi almış olmak" gibi özel şartlar sağlanmalıdır.

• Tercihler ÖSYM'nin yayımlayacağı merkezi atama kılavuzu üzerinden yapılır.

Bu şartları taşıyan adaylar tercih döneminde VHKİ kadrolarını seçebilir.

2025 VHKİ ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

VHKİ alım ilanları, her yıl ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları içerisinde yer alır. Genellikle merkezi atamalar iki kez yapılır:

• Birinci atama dönemi: Haziran–Temmuz ayları

• İkinci atama dönemi: Aralık–Ocak ayları

2025 yılında da bu takvime benzer şekilde ilk VHKİ alım ilanlarının Haziran sonu ile Temmuz başı arasında, ikinci ilanların ise Aralık ayında yayımlanması bekleniyor. Ancak ilanların tarihleri kesinleşmeden adayların düzenli olarak ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı duyurularını takip etmeleri önemlidir.

GEÇMİŞ YILLARDA VHKİ TABAN PUANLARI

2024 merkezi atamalarında VHKİ kadroları için oluşan taban puanlara bakıldığında:

• Büyükşehirlerdeki merkezi birimlerde yer alan kadroların 88-92 aralığında,

• Küçük şehirlerde veya doğu illerindeki kadroların ise 83-86 aralığında kapattığı görüldü.

Bu tablo, VHKİ kadrolarının oldukça yüksek puanla kapandığını göstermektedir. Dolayısıyla 2025 yılında atanmak isteyen adayların en az 85 ve üzeri bir puan hedeflemeleri tavsiye edilmektedir.

TABAN PUANLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

VHKİ kadrolarında taban puanların belirlenmesinde birkaç önemli unsur bulunur:

• Kadro Sayısı: Açılan kadro sayısı arttıkça taban puan düşer, azaldıkça yükselir.

• Başvuru Yoğunluğu: VHKİ kadroları her yıl en çok tercih edilen memur kadroları arasında yer aldığından yoğun başvuru taban puanları artırabilir.

• Yer Tercihleri: Az talep gören bölgelerdeki kadrolar daha düşük puanla kapanabilir.

• Eğitim Düzeyi: Lisans mezunu adaylar, genellikle önlisans ve lise mezunlarına göre daha yüksek puanlarla yerleştiği için taban puan ortalamasını yükseltir.

ADAYLARA STRATEJİK TERCİH ÖNERİLERİ

VHKİ kadrolarına atanmak isteyen adaylar için yalnızca yüksek KPSS puanı almak yeterli değildir. Doğru tercih stratejisi de büyük önem taşır. İşte bazı öneriler:

• Tercih listenizi yalnızca büyük şehirlerle sınırlamayın, az talep gören şehirlerdeki kadroları da ekleyin.

• Bilgisayar sertifikanız veya transkriptinizde bilgisayar dersi varsa belgelerinizi hazır tutun.

• Tercih haklarınızı sonuna kadar doldurarak yerleşme şansınızı artırın.

• Sadece merkezi atamaları değil, kurumların yaptığı açıktan alım ilanlarını da takip edin.

2025 yılında VHKİ kadrolarına yapılacak atamalar, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunacak. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında VHKİ taban puanlarının 83-92 aralığında oluştuğu, 2025 yılında da benzer bir puan bandının korunmasının beklendiği söylenebilir.