VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında zirve yarışı kızıştı!

VFŞL'de lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sunucu tahmin yarışmasında zirveyi 3 isim paylaşıyor!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi sona erdi ve sunucu tahmin yarışmasında son durum Lolespor resmi adresi üzerinden paylaşıldı.

9 haftalık lig serüvenin ardından, oynanan 90 karşılaşmadan sonra 63 doğru tahmini ile zirvede 3 isim yer alıyor.

Lolespor tarafından sunuculara ve izleyicilere yapılan maç sonu kim kazanır tahminlerinde ise 9. haftanın ardından zirve yarışında durum şu şekilde oldu;

Zirve Yarışı Kızıştı!

Oğuz "" Avcı, Can "" Çaldıran ve Dora "" Özsoy zirveyi ortak bir şekilde paylaşıyor.

İzleyicilerin karşılaşmalardan önce oy verdiği Lolespor resmi Twitter hesabı ise 55 doğru tahmin ile 11. sırada bulunmakta.

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Kaynak: Playerbros