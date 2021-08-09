VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında zirve yarışı kızıştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında zirve yarışı kızıştı!

VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında zirve yarışı kızıştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VFŞL'de lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sunucu tahmin yarışmasında zirveyi 3 isim paylaşıyor!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi sona erdi ve sunucu tahmin yarışmasında son durum Lolespor resmi adresi üzerinden paylaşıldı.

9 haftalık lig serüvenin ardından, oynanan 90 karşılaşmadan sonra 63 doğru tahmini ile zirvede 3 isim yer alıyor.

Lolespor tarafından sunuculara ve izleyicilere yapılan maç sonu kim kazanır tahminlerinde ise 9. haftanın ardından zirve yarışında durum şu şekilde oldu;

Zirve Yarışı Kızıştı!

Oğuz "" Avcı, Can "" Çaldıran ve Dora "" Özsoy zirveyi ortak bir şekilde paylaşıyor.

İzleyicilerin karşılaşmalardan önce oy verdiği Lolespor resmi Twitter hesabı ise 55 doğru tahmin ile 11. sırada bulunmakta.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. hafta 2. gün sonuçlarına ve puan durumuna göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burcu Biricik Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Lionel Messi Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VFŞL Sunucu Tahmin yarışmasında zirve yarışı kızıştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:26:27. #1.14#

title