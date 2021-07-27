VFŞL'de zirvenin tek sahibi Galatasaray Espor!
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VFŞL'de zirvenin tek sahibi Galatasaray Espor!

VFŞL'de zirvenin tek sahibi Galatasaray Espor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nin 7. haftası Galatasaray Espor liderliğinde kapandı. Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe Esports maçında öne çıkanlar!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta, Galatasaray Espor'un liderliği ile tamamlandı. 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanan 10 karşılaşmayla birlikte Yaz Mevsimi'nde 7. hafta geride kaldı.

Lig aşamasını ilk altı sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak. Galatasaray Espor, Nasr Esports ve GALAKTICOS mevsim finallerine katılmayı büyük ölçüde garantilerken, kalan üç slot içinse altı aday bulunuyor.

VFŞL'de zirvenin tek sahibi Galatasaray Espor!

DERBİDE GÜLEN TARAF GALATASARAY ESPOR

VFŞL'de 7. haftanın ilk günü Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe Espor'u karşı karşıya getirdi. Galatasaray Espor karşılaşmayı baştan sona önde götürerek galibiyete ulaşmayı başardı.

Haftanın ikinci gününde 1907 Fenerbahçe Espor, Nasr Esport'u mağlup ederek mevsim finalleri yarışındaki iddiasını sürdürdü. Galatasaray Espor ise Papara SuperMassive'e kaybetti ve bu mevsimdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar bu mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürmeyi başardı.

Lig aşamasının tamamlanmasına iki hafta kala Galatasaray Espor en yakın takipçisine iki galibiyet fark atmış konumda. Büyük bir sürpriz olmazsa lig aşamasını lider olarak tamamlamaları bekleniyor. İkinci sıra içinse büyük bir çekişme söz konusu. Nasr Esports haftayı galibiyet alamadan kapatınca haftayı kayıpsız geçiren Galakticos puan tablosunda onları yakaladı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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