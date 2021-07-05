VFŞL'de zirvenin namağlup tek sahibi Galatasaray Espor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nin 4. haftası Galatasaray Espor liderliğinde kapandı. Galatasaray Espor ve NASR Esports maçında öne çıkanlar!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta karşılaşmalarında Galatasaray Espor, GALAKTICOS, Beşiktaş ve Dark Passage haftayı kayıpsız kapatmayı başardı. 1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Papara SuperMassive ve Team Aurora haftayı galibete ulaşamadan kapattı.

Geçtiğimiz hafta puan tablosunda zirveye paylaşan namağlup iki ekip Galatasaray Espor ve NASR Esports, 4. haftanın ilk gün maçlarında hata yapmadan ilerledi. Pazar günü Galatasaray Espor ve NASR Esports arasında oynanan ve zirvenin yeni sahibinin belli olduğu maç, iki ekibin kıran kırana geçen mücadelesine sahne oldu.

KARŞILAŞMADA ÖNE ÇIKANLAR

Karşılaşmaya alt koridor oyuncularıyla iyi bir başlangıç yapan NASR Esports maçın hemen başında 2-0'lık bir skor üstünlüğü sağlamayı başardı. İlerleyen dakikalarda yapılan güzel baskınlar ve takım savaşlarındaki üstün oyunuyla Galatasaray Espor maçı eline almayı başardı.

Oyun içi görevleri oldukça verimli bir şekilde uygulayan NASR Esports karşılaşmanın bütün ejderlerini almayı başarsa da, takım savaşlarında iyi bir performans sergileyen Galatasaray Espor karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Böylelikle 2017 yılında League of Legends arenasında adım atan Galatasaray Espor, mevsimin dördüncü haftası itibarıyla çıktığı sekizinci maçından da hata yapmadan ayrıldı.