VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor
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VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

#VFŞL 2021 6. hafta ilk gün karşılaşmaları bugün saat 14.00'te 5R – AUR mücadelesi ile başlıyor! #BaştanYaz

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak beş mücadelenin tamamlanması ile birlikte 6. hafta birinci günü sona erecek.

Günün ilk mücadelesi saat 14.00'te 5 Ronin ve Team Aurora arasında gerçekleşecek. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesi ise saat 18.00'de Galatasaray Espor ve Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi olacak.

2021 Yaz Mevsimi 6. hafta birinci gününde, heyecan verici karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

VFŞL 6. HAFTA 1. GÜN KARŞILAŞMALARI

  • 5 Ronin –14.00- Team Aurora
  • 1907 Fenerbahçe Espor –15.00- SuperMassive Blaze
  • NASR Esports –16.00- Dark Passage
  • FastPay Wildcats –17.00- Galakticos
  • Galatasaray Espor –18.00- Beşiktaş

Geçen hafta olduğu gibi alt sıra takımları için zorlu, üst sıralar içinse yavaş yavaş sıralamaların belli olacağı bu haftada birbirinden güzel mücadeleler VFŞL takipçilerini bekliyor.

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları LOLespor YouTube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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