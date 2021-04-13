VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali yayın ekibi belli oldu
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VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali yayın ekibi belli oldu

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VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali yayın ekibi belli oldu

Maç anlatımında Aykut'Euphony'Özgan, Kaan'Secondbest'Kural ve Caner'Jhonnie'Güngörür yer alıyor

17 Nisan Cumartesi günü saat 14: 00'da başlayacak Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde görev yapacak yayın ekibi belli oldu. Normal sezon maçlarında en sık gördüğümüz analiz masası ekibi değişmezken, yorumcu kısmında fazladan bir kişi yer alacak. Bunun yanı sıra bir de röportaj için tek kişilik ekip oluşturuldu.

Maç anlatımında Aykut' Euphony' Özgan'ın yanında Kaan' Secondbest' Kural ve Caner 'Jhonnie' Güngörür yer alacak. Analiz masasında moderatör Dora 'Stratera' Özsoy ile birlikte Eren' Hetze' Akın ve Aral 'Halpern' Norman yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Röportaj bölümünde ise Kürşad 'Regarnur' Demirer görev yapacak.

Geçtiğimiz sene yayın ekibinde bulunan Oğuz'Noeldayı' Avcı, Can' Scarlet' Çaldıran ve Ercan 'Trielbaenre' Bozkurt'u bu seneki finalde göremeyeceğiz. İstanbul Wildcats - 1907 Fenerbahçe Espor arasında sahnede oynanacak final serisini , ve LoLespor web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Maçlardan önce güzel bir açılış seremonisi ve çeşitli etkinlikler bizleri bekliyor olacak.

Kaynak: Playerbros

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