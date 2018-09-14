Vezirköprü'de Duygusal Ayrılık

Samsun'un Vezirköprü İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner'in Kayseri'nin Yahyalı ilçesine tayin olması nedeniyle bir veda yemeği verildi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen yemeğin sunuculuğunu öğretmen Erhan Çamurcu yaptı. Kaymakam Altıner ile iki yıldır beraber çalıştıklarını hatırlatan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Çok iyi ve çalışkan bir insandı. İlçeye katacakları çok şey vardı. İlçeye geldiğinde sabahın erken saatinde ilk işi bir şehidimizin haberini vermek oldu. 10 gün şehidin evinden ayrılmadı. Koltuktan güç almadı. Koltuğa güç verdi. Şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim" dedi.

Ağır Ceza Reisi Melih Cöhce yaptığı konuşmada, 15 aylık beraber çalışma sürecinde gerek FETÖ gerekse personelle bilgi paylaşımı konusunda gerek ilçe ihtiyacı konusunda çok uyumlu çalıştıklarını, her ihtiyaca destek olduğunu, insanlığı, içtenliği ve kibarlığı için teşekkür ettiğini söyledi.

İlçede insani yönü ve merhameti ile ön plana çıkan ve herkesin gönlünde taht kuran Kaymakam Yunus Emre Altıner ise yaptığı duygusal konuşmada ilçede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirecek 21 aylık süre içerisinde ilçenin kendisine de çok şey kattığını ve ilçenin kendisinde derin bir iz bıraktığını vurguladı. İlçede yaşanan şehit, gazi ve boğulma sonucu yaşanan acılara da değinen Altıner, ilçede kalbinin yarısını kaldığına vurgu yaparak helallik istedi. Altıner kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, konuşması sırasında ağlamamak için kendini zor tuttuğu ve gözleri dolduğu gözlerden kaçmadı.

Kaymakam Altner'e Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Ağır Ceza Reisi Melih Cöhce ve kaymakamlık çalışanları tarafından plaket ve hediyeler verildi. Program sonunda tüm katılımcılarla tek tek helalleşti.

Altıner'in onuruna verilen yemeğe ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, hakim ve savcılar kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum örgütlerinin başkanları, muhtarlar, siyasi parti başkanları ve kamu personeli katıldı. - SAMSUN