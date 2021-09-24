Veysel Ulusoy kimdir? Prof. Dr. Veysel Ulusoy kaç yaşında, nereli? Veysel Ulusoy biyografisi!

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Senato Üyeliği yapan Ulusoy birçok uluslararası yayını ve basılmış kitapları bulunmaktadır. Peki, Veysel Ulusoy kimdir? Prof. Dr. Veysel Ulusoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Veysel Ulusoy mesleği nedir? Veysel Ulusoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. VEYSEL ULUSOY KİMDİR?

Profesör Ulusoy üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü'nde bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı bursu ile lisan eğitimini ODTÜ'de yapıp, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Amerika Birleşik devletlerine gitti. American Language Academy'den (Philadelphia) mezun olan Ulusoy, yüksek lisans eğitimi için Boston'da bulunan Northeastern Universitesi'nde başlamış ve sonrasında Syracuse Universitesi'nde tamamlamıştır. Aynı Üniversitede doktora eğitimini de tamamlayan Ulusoy, 1997 yılında Galatasaray Universitesi'nde öğretim üyeliğine başlamıştır. 2000-2010 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeliği görevine devam edip 2006 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2010-2011 yıllarında İstanbul Aydın Üniveristesi'nde İ.İ.B.F. Dekanlığı yapan Ulusoy, 2011 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. 2013-2016 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevi süresince birçok doktora tezi yönetmiş ve yayınlar yapmıştır. Özellikle finansal piyasaların gelişimi, makroekonomik dengeler, uluslararası ticaret ve finans ile sektörel ekonomik büyüme konusunda araştırmalara imza atan Ulusoy, hala Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Senato Üyeliği yapan Ulusoy birçok uluslararası yayını ve basılmış kitapları vardır. Ulusoy evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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