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Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında, nereli?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Veysel Eroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Veysel Eroğlu kaç yaşında, nereli? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi! Veysel Eroğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Veysel Eroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında, nereli? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Emine'dir. İlk tahsilini Şuhut'ta, orta ve lise öğrenimini Afyon'da tamamladı.

1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydını yaptırdı ve 1978 yılında mezun oldu.

Askerlik hizmetini yaptıktan sonra da akademik hayata atılarak, önce Yıldız Teknik Üniversitesinde, bilahare İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik hayatına devam etti. İTÜ'de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda vazife aldı.

1980 yılında doktorasını tamamladıktan sonra bir yıl süre ile Hollanda'da doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını kazandı. Bu dönemde kamu kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve belediyelere müşavirlik yaparak çeşitli proje yapım ve kontrollük hizmetlerinde vazife aldı. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Akademik hayatı boyunca su temini, atık su arıtımı gibi başlıklarda 10 adet kitap yazdı ve 5 adet kitabın da çeşitli bölümlerini hazırladı. 45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmi makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayınlandı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve DSİ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Su Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup Dünya Su Konseyi guvernörlüğü yapmıştır.

2013 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Ormancılık Zirvesi Başkanlığını, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2016 yılında kurulan Su Konseyi Başkanlığını yapmıştır. 2015 yılında 2 yıl süreyle Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı (COP12) Dönem Başkanlığı vazifesinde bulunmuştur.

İSKİ, DSİ ve Bakanlık vazifeleri boyunca ülkemizin su alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Bu alanda 9.000'in üzerinde tesisi ülkemize kazandırmıştır.

23 ve 24. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir ve 26. ve 27. Dönemde Afyonkarahisar Milletvekilliği yapmıştır. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmıştır.

27. Dönem Milletvekilliği sırasında TBMM'de 2021 yılında kurulan "İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu" ve 2023 yılında kurulan "Kahramanmaraş Depremleri Araştırma Komisyonu" Başkanlıklarında bulunmuştur. Halihazırda Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilciliği vazifesini yürütmektedir.

İngilizce bilen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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