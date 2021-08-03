Veysel Boğatepe'yi roman tanıtımında ünlü isimler yalnız bırakmadı
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Veysel Boğatepe'yi roman tanıtımında ünlü isimler yalnız bırakmadı

Veysel Boğatepe'yi roman tanıtımında ünlü isimler yalnız bırakmadı
Hürriyet - Haberler | Magazin

İran, Türkiye, İsveç ile Amerika gibi dört farklı ülkede yaşamını sürdürmek zorunda kalan Nilüfer Alishahi'nin anılarına sadık kalarak ve yeniden kurgulayarak kaleme alan Veysel Boğatepe'nin belgesel tadındaki "Kırık Kilit" adlı biyografik romanının tanıtımı Baltalimanı Portaxe'de yapıldı.

İran, Türkiye, İsveç ile Amerika gibi dört farklı ülkede yaşamını sürdürmek zorunda kalan Nilüfer Alishahi'nin anılarına sadık kalarak ve yeniden kurgulayarak kaleme alan Veysel Boğatepe'nin belgesel tadındaki "Kırık Kilit" adlı biyografik romanının tanıtımı Baltalimanı Portaxe'de yapıldı. Romanın ana fikrinden esinlenerek teatral bir de sunumun yapıldığı tanıtım programına gazeteci yazar Can Ataklı, A. Selçuk İlkan, Murat Başaran ve Uğur Aslan'ın yanı sıra ABD, İsveç ile İran'dan katılanlar oldu.

Farklı ülkelerde yaşayan Alishahi ailesinin de hazır bulunduğu tanıtımda konuşma yapan Veysel Boğatepe, kitabın yazım sürecine ilişkin kısa detaylar aktardı. Konuşmasının sonunda Kırık Kilit'in İngilizce ve Farsça çevirilerinin yapılacağını ve dört farklı ülkenin bakış açısını yansıtan iyi bir dönem filmi olabileceğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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Veysel Boğatepe'yi roman tanıtımında ünlü isimler yalnız bırakmadı - Haberler Magazin
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