Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Habertürk ekranlarında Süleyman Soylu'nun istifa kararının konuşulduğu programa evden bağlanan konukların birinden gelen ses sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Veyis Ateş, "Olan biten bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına yansıyana ses" dedi.

Habertürk ekranlarında gazeteci Veyis Ateş'in sunduğu programa evden bağlanan konukların birinden gelen ses sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası konuşuluyordu. Bu esnada koronavirüs salgını nedeniyle programa evlerinden katılan konuklardan birinden gelen ve canlı yayında duyulan ses kısa sürede gündem oldu

Sosyal medyada defalarca bu anın paylaşılması üzerine Veyis Ateş, programın devam eden anlarında açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ESPRİLER GÜZEL AMA HAKİKATİ YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Veyis Ateş, "Sevgili sosyal medya ahalisi dün akşam programıma yansıyan bir ses bu ciddi ve yoğun günlerde olay oldu. Yaratıcı ve zeki esprilerinize çok güldük. Espriler güzel ama hakikati yok. Olan biten bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına yansıyana ses. Keyfinize limon sıktık kusura bakmayın ama işin aslı bu. Siz yine eğlenceli yorumlarınıza devam edebilirsiniz hep beraber güleriz. Sağlıklı günlerde daha da güzel eğleneceğimiz günler dileğiyle" ifadelerini kullandı.