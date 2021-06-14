Veyis Ateş kovuldu mu? Sedat Peker Veyis Ateş'e neden kızdı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in karanlık ilişkiler içinde bulunduğunu öne sürdüğü Veyis Ateş Habertürk'ten izne ayrıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Veyis Ateş hakkında yeni bir iddiada bulundu. Peki, Veyis Ateş kovuldu mu? Sedat Peker Veyis Ateş'e neden kızdı?

Peker yayınladığı 9'uncu videoda Ateş hakkında şunları söylemişti:

"Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman'ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu'nun Habertürk'e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis'i arıyor arada… 'Ben de tanıyorum Reis'i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…' diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal'ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor ABD'de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık'ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…"

'Açıklama yapacağım'

Ateş, Odatv'ye şunları söyledi: "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı."

"ODANI BOŞALT"

Barış Yarkadaş, Habertürk TV yönetiminin, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Veyis Ateş'ten savunma istediğini ve odasını boşaltmasını talep ettiğini iddia etti.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HABERTÜRK TV yönetimi, bugün Ana Haber Spikeri Veyis Ateş'in savunmasını istedi. Yönetim, tartışmaların odağındaki Ateş'ten odasını boşaltmasını da istedi. Görünen o ki; Spiker Ateş, savunmasının ardından kanalla yollarını mecburen ayıracak. Kanal yönetimi bu konuda kararlı" ifadelerini kullandı.