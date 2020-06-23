Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
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Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, katıldığı bir televizyon programında FETÖ ve Türkçe Olimpiyatları paylaşımları hakkında konuştu. Ateş, "Attığım tweetler bir utanç olarak orada duruyor. Ben şahsen utanıyorum, kandırıldım" dedi.

23.06.2020 00:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:08

Habertürk TV Ana Haber Bülteni sunucusu Veyis Ateş, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programına konuk oldu. Ateş, "Terörle arasına mesafe koymayan buraya çıkamaz" sözleri ve geçmişte kendisinin yaptığı paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"'BUNLARI NİYE HALA SİLMİYORSUN' DİYENLER VAR"

Ateş, FETÖ ve Türkçe Olimpiyatları paylaşımları hakkında, "Beni o şeyde en çok etkileyen şey Türkçe Olimpiyatları oldu. Bir kerteriz almamız lazım bu konuda. 1994-95'li yıllarda Bosna katliamı yaşandı. Biz bir grup insan Bosna Dayanışma Grubu olarak oradan gazi getiriyorduk. Benim o gruptaki görevim şuydu; diyelim ki Şişli Etfal'de bir gazi şehit olduysa ben belediyeyi arardım, belediye bir cenaze aracı gönderirdi, ben gider morgdan bu cenazeyi alır en yakın mezarlığa götürürdüm. Biz buraya ismini bilmediğimiz kişiyi defnederken cenaze namazını; cenaze aracının şoförü, imam, birkaç mezarlık görevlisi, ben 4-5 kişi kılardık. Bu cenaze namazını kılarken hep bir gün bir bayramda bu adamı merak edip birisi gelerek başında bir Fatiha okuyacak mı diye kendi kendime hayıflanırdım. Bu hayıflanma beni şuraya getirdi; anasız, babasız, çocuksuz kalınır da vatansız, devletsiz kalmak zor bir şey olsa gerek. 94-95 yıllarından bahsediyorum, bugün 16-17 yaşındaki kızımın adının Hilal olması Türk devletinin önemli sembollerinden birini taşıyor olması açısından benim için önemlidir. Ben bu mahalleyi bilirim. Bu mahallenin içerisinde büyüdüm. Burada öyle bir yapı var ki; Türkçe Olimpiyatları, dünyanın muhtelif yerlerinde okullar... Bütün o zamanki iklimi düşünün bununla gurur duyuyorsun, heyecanlanıyorsun. Terörle arasına mesafe koymayanlar falan diyorum, bir gün içerisinde bunların organize olup önüme konulması ilginç. 'Bunları hala niye silmiyorsun' diye soranlar var, bir utanç olarak duruyor onlar. Bu kadar iyi niyetimizin, gururlanmamızın geldiği yerde sonucu bu'' ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ KANDIRILDIK"

Ateş, Enver Aysever'in "Kandırıldığını düşünüyor musun?" sorusuna ''Ben şahsen utanıyorum ve kandırıldım diyorum. Hepimiz kandırıldık" cevabını verdi.

"SAHİDEN BİR ŞEYİN SESİYDİ AMA NEYİN OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Veyis Ateş, sosyal medyada gündem olan, canlı yayında çıkan "ses" hakkında ise ''Yayında bir ses var. Hepimiz yetişkin insanlarız. Sahiden bir şeyin sesiydi ama neyin sesi olduğunu bulamadık. Yayın bittikten sonra bir gaz meselesinin döndüğünü duydum. Güldük eğlendik ama kıvamı kaçtı'' şeklinde konuştu.

Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım

Güncel Manşet

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