Veterinerin bulduğu 7,5 yıllık fosiller için kazı yapılacak

06.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:08

KAYSERİ'de, veteriner hekim Mustafa Çimen (42) mahallede bir ineği kontrol ettikten sonra dönüşte yol kenarındaki yamaçta bir kısmı açığa çıkan fosiller buldu. Uzman Antropolog Ömer Dağ'ın yaptığı ilk incelemede 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller için kazı çalışması yapılacağı belirtildi.

Veteriner hekim Mustafa Çimen, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde rahatsızlanan bir ineği, sahibinin araması üzerine muayene etti. Çimen, dönüşte mahalleye yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış fosilleri fark etti. Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekerek Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı. Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede fosillerin 7,5 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA