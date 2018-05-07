Veteriner Hekimleri Dayanışma Gecesinde Buluştu

Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası dayanışma yemeği düzenledi. Odanın kuruluşunun 30. yıl dönümü olması ve 28 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle oda üyelerini bir araya getirmek ve mesleki dayanışmayı arttırmayı amaç edilen yemeğe, üyeler büyük ilgi gösterdi.

Divan Otel'deki yemeğe, çevre illerden gelen veteriner hekimleri odası başkanları da katıldı. Programda odanın kuruluşunda yer alan ve uzun yıllar hizmet veren veteriner hekimlere plaket takdim edildi. Plaket töreninde mevcut başkan Yunus Emre Özdede'nin veteriner hekim olan ve odanın kuruluşunda yer alan babası Ali Özdede'ye plaketini kendisinin takdim etmesi sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Plaket töreninin ardından canlı müzik ve davul-zurna eşliğinde halay çeken üyeler doyasıya eğlendi. Program sonrası açıklama yapan oda başkanı Yunus Emre Özdede, etkinliğe katılan üyelere teşekkür etti. Özdede, "Odamızın kuruluşunun 30. yıl dönümü vesilesi ve 28 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla bir dayanışma yemeği düzenledik. Bu yemeği düzenlememizdeki amaç üyelerimizi bir araya getirmekti. Ülkemizin zor günlerden geçtiği bir dönemde meslektaşlarımızın bir araya gelmesi önemliydi. İnşallah bu şekilde etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm üyelerimiz ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP