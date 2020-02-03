Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

03.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:00
Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman Yalçın

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande

Antrenör: Alper Hamurcu

Nilüfer Belediyespor: Helene, Aslı, Elif, Atkinson, Seda, Buse Ünal, Ceren, Hümay, Buse Kayacan, Aybüke, Sabriye, Merve, Resmiye

Antrenör: Tore Aleksandersen

Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

Süre: 113 dakika (28, 28, 29, 28)

(İHA)

Kaynak: İHA
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