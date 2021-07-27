Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
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Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı

Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
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7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ile mükellefler; vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri gibi bir çok borç çeşidi için yapılandırılan tutarları peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar (6, 9, 12, 18 taksit) taksitler halinde ödeyebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Defterdarı Nazım Kaya, "Yapılandırma ile devlete vergi, SGK ve belediyelere borcu olanlar ile öğrenim ve katkı kredisi borçları gibi bir çok borç türünde vatandaşlarımıza 36 aya varan taksitlerde ödeme kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşlarımız müracaatlarını vergi dairesine gitmeden internetten de yapabiliyor. Başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek" dedi.

Isparta Defterdarlığına borç yapılandırması için müracaat eden vatandaşlar ise uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek uygulamayla birlikte borçlarında önemli miktarlarda düşüş sağladıklarını söylediler.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www. gib. gov. tr) ya da e-Devlet (www. turkiye. gov. tr) üzerinden yapılabiliyor. Kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının (www. gib. gov. tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabilir.

Ayrıca, koronavirüs pandemisi nedeniyle başvuruların (www. gib. gov. tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması, ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

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Kaynak: Habermetre

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