Veremle Savaş Derneği'nden Tüberküloz hastalarına destek

10.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:30

1923 yılında Atatürk'ün emriyle Dr. Behçet Uz öncülüğünde kurulan, gerçekleştirdiği verem taramalarıyla erken tanı ve tedavide büyük ilerleme sağlayan İzmir Veremle Savaş Derneği ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim-Araştırma Hastanesi'nin örnek işbirliği hastaların imdadına yetişiyor.

4040 metrekarelik arsa 1320 metrekarelik kapalı alanda 4 tane negatif basınçlı izolasyon odası bulunan 53 yataklı tüberküloz servisi Veremle Savaş Derneği'nin katkılarıyla yenilenerek Veremle Savaş Haftası'nda hastaların kullanımına açıldı. Yıpranan dış cepheleri ve çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarının yattığı odaların anti bakteriyel özelliğini kaybeden epoksi boyaları, İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Bakan'ın öncülüğünde yüksek ömürlü dayanıklı malzemelerle kaplanarak kalıcılığı sağlandı. Bu sayede uzun süre yatan tüberküloz hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin yanısıra iyileşen fizik koşullarıyla da hizmet kalitesi artmış oldu.

İzmir Verem Mücadele Cemiyeti'nin Cumhuriyet döneminin ilk verem savaş derneği olduğunu belirten İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Bakan kurulduğu ilk günden itibaren, İzmir ve çevre illerde verem hastalığı ile ilgili bir çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi. Veremli hastalara ve yakınlarına giyecek, yiyecek, yakacak, ilaç yardımı ve çocuklarının eğitimleri için de eğitim yardımı yapıldığını hatırlatan Bakan, "Yine bu konuda bölgenin uzman hastanesi olan Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesine ve bir çok sağlık kuruluşuna bina ve cihaz yardımı yapıyoruz. 2019 yılı içerisinde Behçet Uz Çocuk Hastanesine kazandırdığımız negatif basınçlı oda'nın ardından, Göğüs Hastalıkları Hastanesi tüberküloz servisinin boya badana ve tadilat işlerini yaptırarak hastaların fiziki koşulları iyileştirilmiş binalarda tedavi hizmetlerini almasını sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir Büyükşehir içerisindeki tüm ilçelerdeki dispanserler ve verem hastalarına her türlü yardım için ulaşacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bundan sonraki projelerde de hep beraber olmak amacını taşıyoruz" dedi. İzmir Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hakan Bayrakçı ve Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ender Yalnız, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kurtuluş, Başkan Yardımcısı Dr. Caner Alptekin

Başkan Yardımcısı Dr.Yaşar Tamer Alp, Konak İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Padır, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik'in hazır bulunduğu açılışta İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Bakan nezdinde tüm üyelere teşekkür ederek teşekkür plaketi ve sertifikası sundular.

Kaynak: Bültenler