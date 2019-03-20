MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Sözümüz senettir, şereftir. İnşallah verdiğimiz tüm sözleri harfiyen yerine getireceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen Tuna, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, doğru planlama ve milletin desteğiyle Toroslar ilçesinde uzun yıllar belediyecilik yapma şansı bulduğunu belirterek ilçeyi birçok alanda geliştirdiklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sahaya çıktığını ve bugüne kadar 350 binin üzerinde insanın elini sıktığını ifade eden Tuna, her türlü siyasi görüşten ciddi karşılık bulduklarını aktardı.

Tuna, kent için çok sayıda proje hazırladıklarını vurgulayarak "Sözümüz, senettir, şereftir. İnşallah verdiğimiz tüm sözleri harfiyen yerine getireceğiz. Nasıl mı? Kısa, orta ve uzun vade şeklinde. Tabii bazı projeler uzun vadede yapılacak yatırımlar. Ziyadesiyle hükümetimizin de birlikte olduğu entegrasyon içerisinde yapılacak projeler. İşte Mersin böyle bir şansı bu dönem yakaladı." dedi.

Mersin'in önemli bir liman ve ekonomi kenti olduğunun altını çizen Tuna, katılımcılara sinevizyon üzerinden projelerini anlattı. Tuna, kentte öncelikli çalışmalarından birinin metro ve metrobüs projeleri olacağını söyledi.

"Büyükşehrin borcu 1 milyar liranın üzerinde"

Tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçları nedeniyle icra sorunuyla karşılaştığı" iddialarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Doğru planlamalar yapmak lazım. Parayı çarçur edersen böyle tıkanır kalırsın. Paranı, gücünü bileceksin, ona göre yatırım yapacaksın. Ne vatandaşı ne de kendini sıkıntıya sokacaksın. Bizim de Toroslar Belediyesi olarak borcumuz var ama bütçemizin 10'da biri kadar. İşleyen düzen içerisinde mutlaka olur ama bütçen kadar borç bırakıyorsan o zaman sağlıklı sonuç oluşturamamışsın anlamını taşır. Şu anda büyükşehrin borcu 1 milyar liranın üzerinde."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da bir kentin, içerisinde yaşayan insanları yormaması gerektiğini belirterek kentlerin huzurlu, güvenli, düzenli ve disiplinli olması gerektiğini söyledi.

Özellikle yeni organize sanayi bölgeleri çalışmasıyla çok sayıda ilave istihdam sağlanacağını vurgulayan Elvan, "Çok sayıda, ayağı yere basan projeler var. Her birisi uygulanabilir, her biri bir büyükşehir belediyesinin gerçekten çok rahat yapabileceği somut projeler." diye konuştu.

Elvan, yediden yetmişe herkese hizmet sunan bir yaklaşımın proje tanıtımında görüldüğünü kaydederek "Uyum son derece önemli. Belediyeler arasındaki, belediyeler ile hükümet arasındaki uyum çok önemli. İnşallah biz de merkezi yönetimden, yapılması gereken birtakım çalışmalara öncü olacağız. Mersin'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiç yılmayacağız." dedi.

Kaynak: AA