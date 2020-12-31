Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı

Kilolu halleri çok konuşulduktan sonra hızla kilo veren ve spor yapmaya başlayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından cüretkar bir pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz yaz ayında paylaştığı bikini pozlarla takipçilerinin çektiği fotoğraflar arasında ciddi bir fark olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kısa sürede fazla kilolarını verdi.

TAYTLI POZLARINI PAYLAŞTI

Sıkı bir diyet yapan ve vaktinin büyük bir kısmını spor salonunda geçiren fenomen, eski formuna kavuştu. Özaslan, kilo verdikten sonra sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya başladı. Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran fenomen, son olarak tayt ve sırt dekolteli spor kombiniyle ayna karşısında poz verdi.

POZLARINA YORUM YAĞDI

Özaslan'ın fiziğini gören takipçileri "Ne kadar güzel zayıfladın" ve "Sporu sakın bırakma" gibi yorumlar yaptı. Fenomenin pozu kısa sürede 150 binden fazla beğeni yağdı.