Vera ne demektir? Vera kelime anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Nazım'ın Vera'sı kimdir?

İsim olarak ne anlama gelmektedir? Vera kelimesi dini bir anlama sahip olan sözcüklerden biridir. Haram olmasında şüphe duyulan durumlardan ya da yakışıksız işlerden uzak durmak anlamı taşımaktadır. Bu durum gündelik yaşam içerisinde pek çok farklı unsur için geçerli sayılmaktadır.

Vera Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş kelimeler arasında yer alır. Her şeyin fazlasından uzak durmak anlamını taşıyan bu kelimenin diğer anlamları nedir? Vera isim olarak ne anlama gelmektedir?

VERA NE DEMEK?

Vera isminin anlamı, arka, arkası, sonrası olarak Arapça kaynaklarda yer almaktadır. Arapça kaynaklarda yer almasının sebebiyse Vera isminin Arapça kökenli olmasıdır. Bununla beraber pek çok kaynakta da Slav ve Latince kökenli olduğu da yer almaktadır.

Vera isminin diğer anlamları;

Haramdan kaçınmak için sakıncalı durumlardan uzak durmak. Takva, ittika.

Slav kökenli Vera isminin anlamı; İnanç

Latince kökenli anlamı; Doğru demektir.

Kur'an-ı Kerim'de Bakara 91, Hud 71 ve Ali İmran 187. ayetlerinde Vera ismine yer verilir. Kur'an-ı Kerim'de de Vera isminin kullanılmasında sakıncalı bir durumun olduğuna yönelik bilgi paylaşımı yoktur.

VERA İSİM OLARAK ANLAMI NEDİR?

Vera isminin en belirgin ve iyi özelliği liderlik vasfının bulunmasıdır. Bu kişiler yönetim konusunda beceriklidir. İş hayatında yaratıcı fikirlere önem verir ve sürekli bir proje tasarlar. Özgürlüğüne düşkün olmakla beraber bu durumu kısıtlayacak herhangi bir tehdidi hissettiğinde temkinli davranırlar.

Olumsuz özelliklerinde ise yüksek egolarının yanında hırslı kişiler olması da vardır. Yükselme arzusuna kavuşup hatalar yapmaya meyilli insanlardır. Hırslarını kontrol altına almaya çalışmalıdırlar. Sürekli başarıyı arzulayan kimse olduğu görülmektedir.

NAZIMIN VERASI

Şair Nazım Hikmet'in aşık olduğu kadının adıdır Vera. Adına şiirler yazdığı, gülüşünü, sıcaklığını, güzelliğini kelimelerle anlattığı Vera. Ölüm döşeğinde bile ona şiirler yazmıştır. Nazım Hikmet ile Vera Tulyakova 1955 yılında tanışmışlardır.