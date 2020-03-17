Ventil maske nedir? Ventil maskenin zararları neler? Ventil maske neden kullanılmamalı? Ventil maske virüsü dışarı yayıyor! Koronavirüs nedeniyle insanlar başta maskeler olmak üzere çeşitli yöntemler ile bu salgın hastalıktan korunmaya çalışıyor. Uzmanlara göre bazı maske türleri yarardan çok zarar veriyor. Ventil maske bunlardan biri, peki ventil maske nedir?

Corona virüs insanlık için küresel bir tehdit boyutuna ulaştı. Devletlerin aldığı önlemler dışında insanlara da bireysel olarak belirli sorumluluklar düşüyor. Özellikle kendi kişisel çabaları ile korona virüsten korunmaya çalışan ve tedbirler alan insanların ilk tercihi maskeler oluyor. Fakata maskeler belirli kullanımlara göre çeşitlilik arz etmekte. Özellikle bazı maskelerin kullanımı corona virüs için yarardan çok zarar vereceğini uzmanlar ifade etmekteler. Ventil maske bunlardan birisi. Peki ventil maske nedir? Ventil maske neden zararlı detaylar haberimizde.

Ventilli Maske Örneği

VENTİL MASKE NEDİR?

Ventil maskelerin ön yüzünde olan yuvarlak o plastik kısımdır. Filtreli maskelerde tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir. Ventil filtreleme işi yapmamaktadır.

VENTİL MASKE NEDEN ZARARLIDIR?

Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum hastalık içi sıkıntılıdır. Ventil maske kullanan corona virüs hastaları hatsalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarı yaymaktadırlar. Ventil maskelerin kullanım süreleri vardır. Halkımızın büyük bir çoğunluğu bu tür maskeleri tercih etmektedirler. Fakat bu durum hastalık riskini ciddi oranda arttırmakta ve yaymaktadır.