Venom nedir? Venom filmi konusu nedir? Twitter'da gündeme gelen venom ne demek?

2020 yılında yaşananlar, sosyal medyada gündeme geliyor ve mizah malzemesi de oluyor. Twitter'da gündeme gelen siyah maddenin Venom'a benzetilmesi sonrası Venom nedir merak edildi.

VENOM NEDİR?

Venom, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen, organik bir kostüme benzetilebilecek uzaylı bir canlıdır. Örümcek Adam çizgi romanında ve çizgi filminde en çok Eddie Brock ile simbiyoz hâlinde göründüğü için bu karakterle özdeşleşleştirilse de, aslında başlı başına bir yaşam formudur. Anlamı "zehir"dir. Karakterin isminin Venom olmasının mantığı örümceğin öfkelendiğinde zehirini akıtmasıdır ve Venom'un en belirgin özelliği de öfkesidir.

VENOM FİLMİ KONUSU

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde Venom'a Tom Hardy hayat veriyor. Filmde 4 Oscar adaylığı bulunan Michelle Williams, 2 Oscar adaylığı bulunan Woody Harrelson, Altın Küre adayı Rüz Ahmed, Jenny Slate de yer alıyor.