Venom nedir? Venom filmi konusu nedir? Twitter'da gündeme gelen venom ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Venom nedir? Venom filmi konusu nedir? Twitter'da gündeme gelen venom ne demek?

13.12.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:37
Venom nedir? Venom filmi konusu nedir? Twitter'da gündeme gelen venom ne demek?

Sosyal medyada gündeme gelen ve dikkatlerini üzerine çeken siyah madde, Marvel karakteri Venom'a benzetildi. Bunun üzerine Venom'un nedir? konusu gündeme geldi. Venom filmi konusu nedir? Venom filmleri!

2020 yılında yaşananlar, sosyal medyada gündeme geliyor ve mizah malzemesi de oluyor. Twitter'da gündeme gelen siyah maddenin Venom'a benzetilmesi sonrası Venom nedir merak edildi.

VENOM NEDİR?

Venom, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen, organik bir kostüme benzetilebilecek uzaylı bir canlıdır. Örümcek Adam çizgi romanında ve çizgi filminde en çok Eddie Brock ile simbiyoz hâlinde göründüğü için bu karakterle özdeşleşleştirilse de, aslında başlı başına bir yaşam formudur. Anlamı "zehir"dir. Karakterin isminin Venom olmasının mantığı örümceğin öfkelendiğinde zehirini akıtmasıdır ve Venom'un en belirgin özelliği de öfkesidir.

VENOM FİLMİ KONUSU

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde Venom'a Tom Hardy hayat veriyor. Filmde 4 Oscar adaylığı bulunan Michelle Williams, 2 Oscar adaylığı bulunan Woody Harrelson, Altın Küre adayı Rüz Ahmed, Jenny Slate de yer alıyor.

İlgili Haberler

Valör nedir, ne demek? Valör tarihi ne demek?
Valör nedir, ne demek? Valör tarihi ne demek?
Eliz isminin anlamı nedir? Eliz ne demektir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Eliz ne demektir?
Eliz isminin anlamı nedir? Eliz ne demektir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Eliz ne demektir?
Irgalamak ne demek? Irgalamak anlamı nedir?
Irgalamak ne demek? Irgalamak anlamı nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Pierre Webo Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Venom nedir? Venom filmi konusu nedir? Twitter'da gündeme gelen venom ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 20:37:28. #1.15#
title