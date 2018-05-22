Maduro, ABD'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella'daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u ülkeden gönderme kararı aldı. Robinson'un 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

SEÇİMLERE MÜDAHALE EDİLMEK İSTENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezüella'daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u Todd Robinson'u Pazar günü Venezüella'da gerçekleştirilen seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiası ile ülkeden gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamada, Venezüella yetkililerin Robinson'un hükümet karşıtı planları olduğuna dair belgelere sahip olduğu belirtildi.

YÜZDE 68'LE DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ

Maduro gerçekleştirilen Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilmişti.